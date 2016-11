In letzter Sekunde konnte in Baden-Baden eine Mutter ihren dreijährigen Sohn vor Schlimmeren bewahren: Sie rettete ihn vor einem vorbeifahrenden Auto, das bei Rot über die Ampel raste.

Gerettet hat eine Mutter ihren dreijährigen Sohn am Sonntag gegen 17.50 Uhr in der Ooser Hauptstraße in Baden-Baden. "Das Kind wollte gerade wie gelernt bei 'Grün' die Fußgängerampel überqueren, als die Mutter im Augenwinkel ein rasch herannahendes Auto erkannte", so die Polizei in einer entsprechenden Pressemeldung.

Blitzschnell zog sie ihren Sohn zurück, bevor der blaue Wagen mit BAD-Kennzeichen trotz Rotlicht an ihr vorbei rauschte. Das Polizeirevier Baden-Baden hat die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Fahrer aufgenommen. Telefonisch werden Hinweise unter der 07221/680 0 erbeten.