Bühl Hund vergiftet: Polizei warnt vor präparierten Ködern in Bühl

In einer Pressemitteilung warnt die Polizei Hundehalter in Bühl vor ausgelegten Ködern. Am vergangenen Freitag sei ein Hund nach einem Ausgang zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr im Engertweg, unweit der Zufahrt zum dortigen Sportgelände, verendet.