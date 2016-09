Anzeige

Mit ihrem Jockey Eduardo Pedroza setzte sich Signora Queen in dem mit 25 000 Euro dotierten Rennen gegen 14 Konkurrentinnen durch und schaffte das Kunststück, bei ihrem fünften Start zum vierten Mal zu gewinnen. Nach 1400 Metern Rennstrecke war die von Fabrice Veron gerittene Französin Powder Snow Zweite, damit machten die beiden Favoritinnen dieses Stutenrennen unter sich aus. Rang drei ging überraschend an die krasse Außenseiterin Antalya unter ihrem Jockey Adrie de Vries. Andreas Wöhler trainiert die Siegerin Signora Queen in Gütersloh für Besitzer Jaber Abdullah aus Dubai.