G20-Treffen: Erste Delegationen in Baden-Baden erwartet

Einen Tag vor dem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie der EU werden heute die ersten Delegationen in Baden-Baden erwartet.

Am Freitag und Samstag wollen die Experten über die Wachstumsperspektiven der Weltwirtschaft sprechen. Insgesamt hat sich Baden-Baden auf 1800 Gäste aus aller Welt eingestellt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in der Stadt präsent. Verschiedene Gruppen haben Proteste angekündigt. Am Samstag soll es eine Demonstration mit rund 1000 Teilnehmern geben.