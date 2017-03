Am Freitag und Samstag blickt die Welt auf die Kurstadt Baden-Baden. Anlass ist der G20-Gipfel der Finanzminister. Es wird mit vielen Kontrollen, aber auch Demonstrationen, gerechnet.

Am Freitag, 17. und Samstag, 18. März findet in Baden-Baden das große G20-Treffen statt. Teilnehmer sind die Finanzminister und Chefs der nationalen Notenbanken, der Europäischen Zentralbank, der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds sowie der OECD.

Seit 1999 bilden die 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer sowie die EU die G20. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Wirtschaft, begründet durch die Finanzkrise 2008/09. Insgesamt werden zirka 1.800 Teilnehmer aus 65 Delegationen erwartet. Das Treffen in Baden-Baden dient der Vorbereitung des eigentlichen G20-Gipfels im Juli in Hamburg.

Ausweispflicht und Sicherheitszonen am Wochenende

Die Kurstadt Baden-Baden hat bereits Erfahrung in dieser Richtung gesammelt. Im Jahr 2009 fand hier der Nato-Gipfel statt, an dem unter anderem auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama teilnahm. Doch ganz so massiv wie damals werden die Sicherheitsvorkehrungen nicht sein, auch wenn genaue Einsatzzahlen nicht bekannt sind. 2009 waren etwa 14.000 Polizisten sowie eine Großzahl an Scharfschützen auf den Dächern im Einsatz. Für die Sicherheit zeichnet sich das Polizeipräsidium Offenburg verantwortlich.

Aufgrund der hohen Vorkehrungen werden die Bürger angehalten, ihre Personalausweise mit sich zu führen. Zu den Sicherheitszonen mit generellem Betretungsverbot während der Tagung gehören das Kurhaus (bis Samstag 18 Uhr), das Kongresshaus (Samstag 8 bis 20 Uhr) und das Festspielhaus (Freitag 8 bis 20 Uhr). Auch betroffen von den Vorkehrungen ist die Lichtentaler Allee, die an beiden Tagen nicht zugänglich sein wird. Zudem ist das Stadtmuseum bis Samstagabend geschlossen. Darüber hinaus wird eine Flugverbotszone über der Stadt verhängt.

Bei all dem Trubel soll die Beeinträchtigung der Bürger so gering wie möglich gehalten werden. Nach Angaben der Polizei wird beispielsweise das Einkaufen im Sicherheitsbereich nach wie vor möglich sein. Allerdings: Personalausweise müssen aber vorgezeigt werden und Kontrollen finden statt. Die Kunden werden dabei zu den Geschäften begleitet. Ob jedoch auch alle Geschäfte öffnen, ist unklar.

Das Leben in der Innenstadt soll nicht stillstehen

Im Rahmen des G20-Treffens muss auch wieder mit Protesten gerechnet werden. Bereits am Freitag um 14 Uhr hält das kirchliche Bündnis "Erlassjahr" auf der Fieser-Brücke eine Kundgebung ab. Ihr Ziel: ein Schuldenschnitt bei hochverschuldeten Staaten. Anschließend um 17 Uhr findet in der evangelischen Stadtkirche ein ökonomischer Gottesdienst mit den Bischöfen Jochen Cornelius-Bundschuh und Stephan Burger statt.

Am Samstag plant ein Bündnis von Globalisierungsgegnern unter dem Motto "No G20" einen Marsch durch die Innenstadt. Für Freitagabend ist zudem eine Podiumsdiskussion angedacht. Es wird mit bis zu 1.000 Teilnehmern gerechnet.

Die Aktivisten wollen sich mit wirtschaftlich schwächer gestellten Ländern solidarisieren: "Die G20 zwingt anderen eine Sparpolitik auf, die vor allem in Südeuropa und Ländern des Südens zur Verarmung führt und Kosten der Wirtschafts-, Umwelt- und Finanzkrisen auf die Armen abwälzt", erklärt Alfred Eibl, Sprecher des Bündnisses "No G20".

Zu hohe Kosten

Kritische Stimmen kommen auch vonseiten der Piraten. Sie kritisieren die hohen Kosten von angeblich 800.000, die die Stadt tragen müsse. Außerdem wird bemängelt, dass es keine offizielle Gesamtkostenaufstellung gebe und stattdessen jedes Amt, jede Behörde und jedes Ministerium alles separat abrechne.

"Man könnte meinen, das Geld für diesen Gipfel wäre gut angelegt, angesichts der Aussicht auf ein vernünftig reguliertes Finanzsystem in der Welt der reichsten Volkswirtschaften. Das Gegenteil ist aber der Fall", so Bernhard Anschütz, stellvertretender Vorsitzender der Piratenpartei Mittelbaden.