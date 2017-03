vor 58 Minuten Kehl/Baden-Baden/Offenburg G20-Finanzministertreffen in Baden-Baden: Bundespolizei zieht Bilanz

Rund um das G20-Finanzministertreffen am 17. und 18. März in Baden-Baden hatte die Bundespolizei während der gesamten Woche vom 13. März bis 19. März ihre Fahndungsmaßnahmen entlang der deutsch-französischen Grenze verstärkt. Zudem wurde die Präsenz am Bahnhof Baden-Baden, in Zügen und entlang der Rheintalstrecke zwischen Rastatt und Offenburg erhöht.