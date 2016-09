Wieder gibt es einen Lotto-Sechser in der Region.

Anzeige

Ein Glückspilz aus der Kurstadt Baden-Baden verzeichnete zusammen mit einem weiteren Lottospieler aus Thüringen die Gewinnzahlen 6, 14, 28, 30, 37 und 39 der vergangenen Samstagsziehung. Der "Sechser" macht den Badener und den anderen Tipper um jeweils 904.105,70 Euro reicher.

Einen Millionentreffer verpasste der Lottofreund aus Baden-Württemberg nur knapp: Als Superzahl war die 6 auf seinem Spielschein vermerkt, die 2 fiel am Samstagabend in Saarbrücken aus der Ziehungstrommel. Mit der passenden Superzahl wäre die Gewinnsumme auf 8,9 Millionen Euro gestiegen. So blieb der Lotto-Jackpot bundesweit unbesetzt.

Um die Auszahlung seines Gewinns muss sich der Lottospieler aus Baden-Baden nicht sorgen. Er gab seinen Tipp mit Kundenkarte in einer Annahmestelle im Stadtgebiet ab. Die Gewinnsumme wird dem Mann in den nächsten Tagen automatisch aufs hinterlegte Konto überwiesen.