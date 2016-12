vor 1 Stunde Baden-Baden Falsche Polizisten: Betrüger schlagen in Baden-Baden zu

Wie die Offenburger Polizei berichtet, war am Donnerstag ein falscher Beamter in Baden-Baden unterwegs. Der vermeintliche Polizist erbeutete von einer Seniorin einen fünfstelligen Geldbetrag. Und auch am Telefon gaben sich Betrüger als Polizisten aus.