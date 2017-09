vor 4 Stunden Bühl Britischer Tourist stirbt bei Badeunfall nahe Bühl

Ein Tourist aus Großbritannien ist nach einem Badeunfall nahe Bühl (Kreis Rastatt) gestorben. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag war der 47-Jährige am Montag beim Baden in einem See westlich des Ortsteils Oberbruch untergegangen - wohl aufgrund einer medizinischen Ursache.