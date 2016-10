Bomben-Alarm in Baden-Baden: Polizei hebt Sperrung am Bahnhof auf

Anzeige

Aktualisierung, 12.57 Uhr

Entwarnung in Baden-Baden: Die Bundespolizei hat die verdächtigen Gepäckstücke untersucht, konnte aber keine Gefahr feststellen. Alle Sperrungen sind mittlerweile wieder aufgehoben worden. Wie der KVV allerdings mitteilt, kann es auf der Linie S4 weiterhin zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.

Aktualisierung, 12.01 Uhr

Wie die Bundespolizei mitteilt, wurde die Sperrung des Bahnhofs in Baden-Baden wieder aufgehoben. Nur Gleis vier bleibt vorerst noch gesperrt. Der Zugverkehr ist nach Aussage der Bundespolizei eingeschränkt wieder möglich.

Aktualisierung, 11.14 Uhr:

Wie ein Augenzeuge im Gespräch mit ka-news berichtet, sucht die Offenburger Bundespolizei nun auch das Außengelände des Bahnhofs in Baden-Baden ab.

Aktualisierung, 10.40 Uhr:

Spezialkräfte der Offenburger Bundespolizei durchsuchen momentan den ICE, in dem ein verdächtiges Gepäckstück gemeldet wurde. Die Absperrungen bleiben nach wie vor bestehen.

Aktuell durchsuchen Spezialkräfte den betroffenen Zug am Bhf. Baden-Baden. Die Absperrungen bleiben b.a.w. unverändert bestehen.

#bpol*fv — Bundespolizei Bw (@bpol_bw) 13. Oktober 2016

Aktualisierung, 10.20 Uhr:

Wie der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) auf seiner Homepage mitteilt, ist von der Sperrung aufgrund des Polizeieinsatzes am Bahnhof in Baden-Baden auch die Linie S4 in beide Richtungen betroffen. Die Linie S4 endet im Rastatter Bahnhof. Von dort aus wurde nach Aussage des KVV ein SEV zwischen Rastatt, Baden-Baden und Bühl eingerichtet.

Donnerstag, 10.10 Uhr:

Gerade wenige Tage nach der Bombendrohung am Rastatter Bahnhof kommt es aktuell zu einem Einsatz in Baden-Baden. Der Bahnhof musste von der Bundespolizei evakuiert werden, so ein Pressesprecher im Gespräch mit ka-news. Vorerst ist der Zugverkehr auch für durchfahrende Züge nicht möglich. Die Bundespolizei ist derzeit noch vor Ort. Wie lange der Einsatz dauern wird, ist noch nicht abzuschätzen. Die Reisenden wurden auf dem Bahnhofsvorplatz untergebracht.