vor 4 Stunden Baden-Baden Von Auto geschnitten: Radfahrer bei Sturz in Baden-Baden schwer verletzt

Ein 62-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall in Baden-Baden schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde er am Montagabend gegen 20.40 Uhr an einer Baustelle von einem Auto geschnitten und verlor das Gleichgewicht.