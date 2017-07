vor 5 Stunden Lauf Stopp-Versuch missglückt: Frau wird von eigenem Auto überrollt

Am Sonntag kam es gegen 2.30 Uhr in Lauf, einer Gemeinde im Ortenaukreis, in der Laufbachstraße zu einem Unfall, als eine Frau versuchte ihr wegrollendes Fahrzeug aufzuhalten, so die Polizei in einer Pressemitteilung.