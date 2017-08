vor 2 Stunden Baden-Baden Polizei schockiert: Gaffer filmen Selbstmord-Androhung in Baden-Baden

Ein Vorfall in Baden-Baden sorgt derzeit für Kopfschütteln bei der Polizei: Wie diese berichtet, hatte ein Mann am Montagabend gegen 20.30 Uhr gedroht, vom Vordach eines Hotels am Goetheplatz zu springen. Schaulustige filmten die Szenen nicht nur, sondern forderten den Mann zum Sprung auf.