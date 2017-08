29.08.2016 21:00 Iffezheim Pferderennen in Iffezheim: Bei der Großen Woche ist der KSC zu Gast

Pferderennen haben in Iffezheim bereits eine lange Tradition: Bereits 1858 wurden dort das erste Galopprennen veranstaltet. Am Mittwoch wird an dieser Stelle die diesjährige Große Woche fortgesetzt. Mit dabei sein werden an diesem Tag auch Spieler des Karlsruher SC. Wer sein selbst Glück versuchen will, kann zudem bis zu 10.000 Euro gewinnen. Das geht aus der Pressemeldung der Veranstalter hervor.