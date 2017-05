vor 1 Stunde Baden-Baden Kletter-Unfall in Baden-Baden: Frau stürzt 12 Meter in die Tiefe

Am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr kam es zu einem Unfall am Battertfelsen bei Baden-Baden. Wie die Polizei berichtet, war eine Kletterin an der "Grauen Wand" 12 Meter in die Tiefe gestürzt.