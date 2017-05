vor 15 Minuten Baden-Baden "Herausragender Politiker": Ex-US-Präsident Obama erhält Deutschen Medienpreis

Der frühere US-Präsident Barack Obama erhält den Deutschen Medienpreis 2016. Am 25. Mai 2017 wird er diesen im Baden-Badener Kongresshaus persönlich in Empfang nehmen. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck wird bei der Verleihung des Preises an Obama die Laudatio halten.