vor 1 Stunde Baden-Baden Hatschi! Niesattacke führt in Baden-Baden zu Autounfall

Wegen einer Niesattacke hat eine junge Frau in Baden-Baden einen Autounfall verursacht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die 21-Jährige am Dienstag so heftig niesen müssen, dass sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße abkam und gegen ein geparktes Auto fuhr.