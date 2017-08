Wie die Polizei berichtet, wurde am Donnerstag ein 28-Jähriger in Bühl verhaftet. Dem Mann wird vorgeworfen, zwei Frauen unsittlich berührt zu haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Der 28-Jährige ist verdächtigt, am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr eine Joggerin im Bereich Waldhägenich zwischen Breithurst und Balzhofen im Vorbeigehen unsittlich berührt zu haben. Die Frau hatte gegenüber der Polizei angegeben, dass sie den Mann gegen 19.30 Uhr erneut in Bühl gesehen habe, als er den Radweg von der Rheintalschule in Richtung Vimbuch nutzte.

Wie die Polizei berichtet, hat sich eine weitere Frau gemeldet, die ebenfalls am Sonntag von dem mutmaßlich selben Mann unsittlich angegangen wurde. "Am Donnerstag konnte eine Streifenbesatzung der Polizei in Bühl den Gesuchten gegen 18.30 Uhr im Bereich der Siemensstraße auf der Anfahrt zum Naturschutzgebiet Waldhägenich anhand der sehr guten Beschreibungen der Frauen erkennen und festnehmen", so die Polizei in ihrem Pressebericht.