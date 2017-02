Baden-Baden möchte schon lange in die Liste der Welterbestätten der Unesco aufgenommen werden. Wie das erreicht werden kann, darüber wollen heute unter anderem Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) und der Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege, Claus Wolf, berichten.

Die Verantwortlichen streben mit weiteren bedeutenden europäischen Kurbädern eine sogenannte serielle Bewerbung an. Ähnliche Bedeutung wie Baden-Baden hätten etwa das tschechische Karlsbad, Spa in Belgien, Vichy in Frankreich oder das italienische Montecatini.

Unesco-Welterbestätten Deutschland e.V.

Baden-Baden

Welterbestätten der Unesco