vor 2 Stunden Achern Autofahrer bei Baden-Baden tödlich verunglückt

Der Fahrer eines Geländewagens ist auf der A5 bei Baden-Baden tödlich verunglückt. Sein Auto kam am Mittwochabend an der Anschlussstelle Achern aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wie die Polizei in Offenburg mitteilte.