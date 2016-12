Für Aufregung in der Einsatzzentrale der Polizei sorgte am Dienstag um 14.40 Uhr der Notruf eines Autofahrers von der A5 bei Baden-Baden aus. Der Mann hatte einen VW Polo überholt und dabei gesehen, wie dessen Fahrer mit einer großkalibrigen Pistole hantierte.

Mehrere Streifen nahmen umgehend die Fahndung nach dem Kleinwagen auf, auch die Wohnungsanschrift des Fahrzeughalters wurde anhand des übermittelten Autokennzeichens aufgesucht. Als der VW dort eintraf, fanden die Beamten nicht nur die Pistole, sondern auch Handschellen und Funkgerät im Fußraum des Autos vor.

"Die hatte der 42-Jährige in einem Spielwarengeschäft gekauft und seinen beiden auf der Rückbank sitzenden Söhnen als 'Polizeiausrüstung' zum Geschenk gemacht", so die Offenburger Polizei abschließend in ihrem Pressebericht.