vor 1 Stunde Baden-Baden Auf frischer Tat ertappt: 42-Jähriger klaut Geld aus Opferstöcken

Seit Wochen kommt es in Baden-Baden immer wieder zu Diebstählen aus Opferstöcken in Kirchen. Wie die Offenburger Polizei mitteilt, konnte am Montagmorgen ein Dieb auf frischer Tat erwischt werden.