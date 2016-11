Alkoholisierter 55-jähriger Pkw-Fahrer kommt von A5 ab und geht zu Fuß weiter

Anzeige

Ein 55-jähriger Mann befuhr die A5 am Samstag gegen 1.40 Uhr in südlicher Richtung und kam kurz vor der Tank- und Rastanlage Baden-Baden, ins Schleudern. Das Fahrzeug kam erst auf dem Grünstreifen wieder zum Stehen. Der 55-jährige Fahrer blieb unverletzt und entfernte sich zu Fuß in Richtung Tank- und Rastanlage.

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer meldete später den unfallbeschädigten Pkw. Es entstand ein Gesamtunfallschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Rettungskräfte der Feuerwehr und des DRK wurden an die Unfallstelle entsandt, da zu diesem Zeitpunkt nicht auszuschließen war, dass sich Personen im verunfallten Pkw befanden.

Der BMW-Fahrer, der sich nachträglich bei der Polizei meldete, stand unter Alkoholeinwirkung. Ein Alkoholtest ergab einen Alkoholwert von ungefähr 0,48 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Die Autobahnpolizei Bühl (07223/ 808470) bittet Unfallzeugen um sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang.