vor 46 Minuten Karlsruhe Neu im ZKM: "Radical Software. The Raindance Foundation, Media Ecology And Video Art"

Die Ausstellung "Radical Software. The Raindance Foundation, Media Ecology and Video Art" präsentiert Video-Arbeiten und Installationen einer wegweisenden Gruppe amerikanischer KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen, die in den 1970er-Jahren begann, die erste Vision einer vernetzten Welt des freien Informationsflusses zu formulieren.