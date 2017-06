Am Sonntag, 7. August, startete die zweite Auflage der Karlsruher Schlosslichtspiele. Bis zum 25. September zeigen Künstler und Gruppen Lichtprojektionen auf der Fassade des Karlsruher Schlosses. Sie haben den Auftakt verpasst? Wir haben für Sie das Video von der Premiere!

Nach Aussage der Karlsruher Event GmbH erlebten rund 20.000 Besucher am Sonntag die Premiere der Schlosslichtspiele 2016. Bis zum 25. September dauert die Laufzeit der "Schlosslichtspiele" an, in der es neben den Shows auch ein breites Rahmenprogramm gibt. Wer den Auftakt verpasst hat, hat hier die Gelegenheit, die Auftaktshow zu sehen:

Termin: 7. August bis 25. September, Schlossplatz Karlsruhe, Karlsruhe, Eintritt frei!