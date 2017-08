vor 1 Stunde Karlsruhe Schlosslichtspiele-Künstler: Urbanscreen setzt auf "Musik-Sound-Collage"

In diesem Sommer gehen die Schlosslichtspiele in Karlsruhe in die dritte Runde. Aber wer sind die Menschen, die die Schlossfassade einen Sommer lang verwandeln? ka-news blickt hinter die Kulissen und spricht mit den Künstlern. Heute: Das Bremer Künstlerkollektiv Urbanscreen freut sich auf die Herausforderung.