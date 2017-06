Für die Schlosslichtspiele in Karlsruhe gibt es einen ersten Trailer: Die Künstler "Maxin10sity", die bereits in den vergangenen zwei Jahren die Fassade des Schlosses beleuchteten, haben auf ihrer Seite einen ersten Vorgeschmack auf ihre Show "Structures of Life" veröffentlicht.

Die Story hinter der neuen Show der ungarischen Künstlergruppe: "The Structures of Life" (Struktur des Lebens) sollen eine Entstehungsgeschichte erzählen, für welche sie die Architektur des Schlosses und Elemente der modernen Musik verwenden. "Wir werden durch die Evolution der Existenz und die Entstehung der Menschheit reisen", so die Künstler auf ihrer Facebook-Seite.

Im vergangenen Jahr betrachteten an 50 Tagen rund 331.000 Besucher das Lichtspektakel. In diesem Jahr wird die Schlossfassade im Rahmen der Heimattage in Karlsruhe bespielt. Neben Maxin10sity sind 2017 folgende Künstler mit Shows vertreten: das Londoner Architektenbüro "Zaha Hadid Architects" mit der Show "Behaviour Morphe", Greg Lynn mit "Rolling Eye" sowie Hani Rashid und Lise Anne Couture mit "Hyperfine Splitting 008_Mediations on Jakob’s Ladder".

Die Schlosslichtspiele Karlsruhe werden vom 3. August bis 10. September wie immer kostenfrei auf der Karlsruher Schlossfassade zu sehen sein.

Das Vorschau-Video von Maxin10sity