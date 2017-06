2017 erstrahlt das Karlsruher Schloss erneut im Glanz beeindruckender "Projection Mappings". Kurator der "Schlosslichtspiele Karlsruhe" ist ZKM-Vorstand Peter Weibel, verantstaltet werden sie von der Karlsruhe Event GmbH.

Die ungarische Künstlergruppe Maxin10sity, die bei den "Schlosslichtspielen" 2015 und 2016 vom Karlsruher Publikum gefeiert wurde, präsentiert in diesem Jahr ihre neue Arbeit "Structures Of Life [Strukturen des Lebens]". Die Entstehung der ersten Zelle markiert den Ursprung allen Lebens auf unserem Planeten.

Mit der Freisetzung von Sauerstoff wird die Voraussetzung für die Entwicklung des höheren Lebens an Land geschaffen. Maxin10sity verwandeln mit "Structures Of Life" die Schlossfassade in eine Art "Urozean", dessen atemberaubende Unterwasserwelten die ungeheure Vielfalt der ersten Formen von Leben zeigen.

Maxin10sity und Hani Rashid/Lise Anne Couture sind mit dabei

Maxin10sity erzählen die Geschichte der Entstehung des Lebens, von der ersten Zelle bis zum menschlichen Pulsschlag: "Der Enthusiasmus des gesamten Teams während des Produktionsprozesses und das überaus positive Feedback der begeisterten BesucherInnen motivieren uns wieder aufs Neue, unseren künstlerischen Ideen freien Lauf zu lassen und sie auf die Fassade des Schlosses zu übertragen." (Maxin10sity)

Für die diesjährige Ausgabe konnte zudem das international renommierte Architektenduo Hani Rashid und Lise Anne Couture gewonnen werden. Der künstlerische Schwerpunkt der "Schlosslichtspiele" 2017 liegt auf neuen Formen von Architektur, die die Verbindung zwischen digitalen Elementen und analogen Artefakten eingehen, um effiziente Antworten auf die Frage zu geben, wie Lebensräume künftig gestaltet werden können.

Hani Rashid und Lise Anne Couture stehen stellvertretend für diese visionären Baukonstruktionen, die nicht zwangsläufig in real Gebautem münden. Für die "Schlosslichtspiele" 2017 haben die Architekten die Arbeit "Hyperfine Splitting 008_Mediations On Jakob's Ladder" realisiert. Die Materialität des Gebäudes wird Stück für Stück aufgelöst: Es entstehen neue Strukturen im Fluss, reale Formgebungen der Schlossfassade interagieren mit computergenerierten Linien und Modellen.

Zu den KünstlerInnen:

Maxin10sity ist ein ungarisches KünstlerInnenkollektiv, das bereits bei den letzten beiden Ausgaben der "Schlosslichtspiele" vertreten war. Die Gruppe hat in der Vergangenheit Projection Mappings für das Bolschoi Theater in Moskau realisiert, das Brandenburger Tor sowie das Parlamentsgebäude in Bukarest.

Hani Rashid erwarb einen Master in Architektur an der Cranbrook Academy Of Art und arbeitet als Professor für Architektur an der Universität für angewandte Kunst Wien. Lise Anne Couture absolvierte ihren Master in Architektur 1986 an der Yale University. Sie hat zahlreiche akademische Aufgabenbereiche übernommen, unter anderem den Bishop Chair an der Yale University und Gastprofessuren an der Princeton University, der Harvard University und der Columbia University.

1989 gündeten Hani Rashid und Lise Anne Couture das Gemeinschaftsbüro für Architektur und Kunst in New York Asymptote. Die zukunftsweisende Arbeit von Asymptote wurde weltweit bei verschiedenen Veranstaltungen, unter anderem bei der Architektur Biennale Venedig 2008, ausgestellt und in zahlreichen Publikationen besprochen.

"Schlosslichtspiele Karlsruhe"

Die "Schlosslichtspiele Karlsruhe" fanden erstmals 2015 im Rahmen des ZKM-Festivals "Globale" anlässlich des 300. Stadtgeburtstages von Karlsruhe statt. Es war das nachhaltig erfolgreichste Ereignis und wurde deswegen 2016 fortgesetzt. 2017 sollen die "Projection Mappings" erneut eine starke Anziehung im Mittelpunkt der Stadt entwickeln. Insgesamt sind sechs internationale KünstlerInnen und Künstlergruppen vertreten, die wie in den beiden letzten Jahren eine Programmvielfalt garantieren.



Termin: 3. August bis 10. September 2017, Schlossvorplatz Karlsruhe, Karlsruhe

