Sie machen ihre ganz eigene Musik, melancholisch und doch so voller raumgreifender Kraft - das sind Me & Marie. Das Duo ist Mitte Januar 2017 im Substage-Café zu Gast - stolz präsentiert von ka-news.

Sie sind ungezähmt, sensibel und rau. Maria de Val und Roland Scandella lassen mit perfekt harmonisierenden Stimmen, Drums und Gitarre ihre Verbundenheit hörbar und spürbar werden. Ihre Präsenz ist so eindrucksvoll wie ihre Songs, die mit unverfälschter Einfachheit und Direktheit ein kraftvoll intimes Seelenportrait zeichnen.

Live lassen sich die zwei Musiker meist unterstützen, sie aber sind klar das Rückgrat der Band, die (Indie-)Rock mit Pop vermischt. Zusammen mit Erie Thomson, dem Gitarristen, schaffen Me & Marie einen eruptiven Sound. Einen Sound, der so international und cool klingt, dass man ihn eben gar nicht verorten kann. Genau so muss Rockmusik klingen in einer Welt, in der sich die Grenzen nicht klar ziehen lassen. In der alles irgendwie zusammengehört!

Tickets gibt's hier. ka-news verlost zudem 2 x 2 Tickets für den spannenden Gig im Substage-Café. Bitte einfach das Gewinnspiel-Formular unter diesem Artikel ausfüllen und abschicken. Teilnahmeschluss ist Montag, 9. Januar 2017, 10 Uhr.

Termin: Mittwoch, 11. Januar, 20 Uhr (Beginn), Substage, Karlsruhe

www.substage.de

www.meandmarie.com