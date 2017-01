vor 33 Minuten Karlsruhe ka-news präsentiert Bleu Roi im Substage Café und verlost Tickets

Für ihr sphärisch-geheimnisvolles Debütalbum "Of Inner Cities" reisten Bleu Roi von der schillernden Lichterflut Manhattans über die mächtigen Schweizer Berge in den stets in Dämmerung liegenden Nebelwald Göteborgs.