vor 31 Minuten Toby Frei Karlsruhe Kurzweiliges Vergnügen: Mit dem Bus durch die (Theater-)Nacht

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Die Theaternacht ist noch gar nicht so lange im Karlsruhes Kulturkalender situiert, und doch begeistert sie Theater-Fans bereits von Beginn an.