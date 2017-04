Nicht von der Karlsruher Heimat, sondern von den "Karlsruher Heimaten" - im Plural - wollen Stadtmuseum und Pfinzgaumuseum in ihrer Doppelausstellung zu den "Heimattagen Baden-Württemberg" erzählen.

Dabei stellen die beiden Museen den Besucherinnen und Besuchern historische und aktuelle, offizielle und ganz persönliche Perspektiven auf das Thema und die Bedeutung von "Heimat" vor.



Das Stadtmuseum im Prinz-Max-Palais thematisiert in den Kapiteln "Heimat suchen", "Heimat finden", "Heimat bauen", "Heimat zerstören", "Heimat inszenieren und instrumentalisieren" sowie "Heimat erkunden" neue Aspekte der Stadtgeschichte. Darüber hinaus widmet es den Statements von Karlsruherinnen und Karlsruhern zum Thema "Heimat" und ihren persönlichen Objekten und Geschichten einen eigenen Raum.



Fragen zu "Karlsruher Heimaten" stellt auch das Pfinzgaumuseum. Doch in dessen Räumen in der Karlsburg stehen die Stadtteile im Mittelpunkt. Der Durlacher Ausstellungsteil untersucht, wie unterschiedliche Stadtteilidentitäten überhaupt entstehen. Die Ausstellung will nicht abschließend bewerten, was Heimat ist, vielmehr sollen Besucherinnen und Besucher am Ende Fragen mitnehmen - und persönliche Antworten geben.



Den Teil der Ausstellung im Stadtmuseum eröffnet Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup am Freitag, 21. April, um 17 Uhr, den Part im Pfinzgaumuseum Erster Bürgermeister Wolfram Jäger am Sonntag, 23. April, um 11 Uhr. Der Eintritt für beide Teile der Ausstel­lung "Karls­ru­her Hei­ma­ten" zusammen beträgt 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Kinder bis 12 Jahre, Schul­klas­sen sowie Museumspass­in­ha­ber und För­der­ver­eins­mit­glie­der sowie Mitglieder des Landes­ver­eins ­Ba­di­sche Heimat haben freien Eintritt.

Termin: 23. April bis 29. Oktober 2017, Stadtmuseum/Pfinzgaumuseum, Karlsruhe/Durlach

Homepage "Karlsruher Heimaten"