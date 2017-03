Karlsruhe ist in diesem Jahr Ausrichter der "Heimattage Baden-Württemberg". Neben verschiedenen Facetten von Heimat sollen die Heimattage auch ein lebendiges Fest zwischen Tradition und Moderne werden. Hierfür haben sich die Veranstalter einiges einfallen lassen.

"Karlsruhe als Ausrichterstadt der 'Heimattage' vereint Weltoffenheit und Innovation mit dem Bewusstsein für Herkunft", so Regierungspräsidentin und Vorsitzende des Landesausschusses Heimatpflege Nicolette Kressl bei der Pressekonferenz im Karlsruher Rathaus anlässlich der Vorstellung des Programms für die "Heimattage Baden-Württemberg" in Karlsruhe 2017. Zusammen mit den Bürgern freue sich der Landesausschuss Heimatpflege auf neue "Perspektiven, traditionsreiche Veranstaltungen und mitreißende Aktionen".

"Heimat vielfältig, individuell und immer in Bewegung"

Auch Oberbürgermeister Frank Mentrup zeigte sich optimistisch: "In einer jungen, großen Stadt, in der unterschiedliche Kulturen und vielfältige Lebensentwürfe aufeinandertreffen, ist Heimat vielfältig, individuell und immer in Bewegung und trotzdem - oder vielleicht deshalb? - ist diese Stadt eine tolle Heimat für uns alle", so das Karlsruher Stadtoberhaupt. "Genau das wollen wir gemeinsam mit Menschen aus ganz Baden-Württemberg und darüber hinaus ausloten - und gemeinsam genießen. Gehen Sie mit uns in Karlsruhe auf die Suche nach dem, was Heimat ausmacht und entdecken Sie auch Ihre Heimat in Karlsruhe!"

Auch Gesamtkoordinator Martin Wacker meldete sich zu Wort: "Wir setzen bei den 'Heimattagen' sowohl auf neue als auch bewährte Formate und Programme, wie etwa die 'Schlosslichtspiele', Tribut an Carl Benz, die Stadtgespräche oder auch die KA300-Volunteers. Wir nehmen also auch den Schwung aus dem 300. Karlsruher Stadtgeburtstag vor zwei Jahren mit", erklärte Wacker, Geschäftsführer der KEG-Karlsruhe Event GmbH, die mit der Umsetzung der "Heimattage Baden-Württemberg" 2017 betraut ist.

"Baden-Württemberg-Tag" und "Landesfestttage" bilden programmatische Klammer

"Bei den 'Heimattagen' soll ja nicht das Rad neu erfunden werden. Vielmehr wollen wir unseren Besuchern zeigen, was Karlsruhe zu bieten hat. Hier können wir auf viele erfolgreiche Veranstaltungen bauen, die in diesem Jahr auch eine klare 'Heimattage'-Ausrichtung haben werden", erklärt er.

Das Thema "Heimat im Wandel" soll den Besuchern vor Augen führen, dass sich Karlsruhe heute zu einer dynamischen, multikulturellen Stadt entwickelt hat. Karlsruhe ist laut Veranstaltern als "TechnologieRegion zudem sehr stark aufgestellt in den IuK-Technologien (Anm. d. Redaktion: Gemeint sind Informations- und Kommunikationstechnologien)", weshalb sich die "Heimattage" auch mit der Frage auseinandersetzen wollen, wie sich die digitale Gesellschaft auf das Heimat-Empfinden der Menschen auswirkt.

"Karlsruher RiesenFahrrad" auf dem Schlossplatz

Programmtechnisch bilden der "Baden-Württemberg-Tag" am 6. und 7. Mai und die "Landesfesttage" vom 8. bis zum 10. September die Klammer für den "Heimattage"-Zeitraum. Der "Baden-Württemberg-Tag" ist die Leistungsschau des Landes Baden-Württemberg.

Vor der einmaligen Kulisse des Karlsruher Schlosses erwartet die Besucher ein vielseitiges Wochenende. Ein traditioneller Höhepunkt ist etwa der "Entdeckermarkt", auf dem sich Industrie, Handel, Tourismus, Kirchen, Vereine und Verbände präsentieren. Vom 6. bis zum 28. Mai steht dann auch das "Karlsruher RiesenFahrrad" auf dem Schlossplatz,bestehend aus zwei Riesenrädern.

"Landesfesttage Baden-Württemberg" krönender Abschluss der "Heimattage"

Die "Landesfesttage Baden-Württemberg" bilden dann den krönenden Abschluss der "Heimttage". Bei diesen stehen traditionell Werte und Bräuche der Region und des Landes im Vordergrund. Auf dem Landesfestumzug am 10. September präsentieren sich zahlreiche Gruppen aus Karlsruhe sowie Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg mit Festwagen, Fußgruppen, Musik- und Trachtengruppen.

Im Jubiläumsjahr "200 Jahre Fahrrad" stehen natürlich auch der große Sohn der Stadt Karl Drais und seine Laufmaschine als Vorgängerin des Fahrrads im Mittelpunkt. Hier wird es unter dem Motto "Ganz schön Drais" am 27. und 28. Mai ein Fahrrad-Festival auf dem Alten Schlachthof geben. Vom 25. bis zum 28. Mai findet zudem vor dem Karlsruher Schloss das Welttreffen historischer Fahrräder statt. Und das Fahrrad-Film-Festival "CineBIKE" wird vom 2. bis zum 3. Juni im studio 3 der Kinemathek Karlsruhe den filmischen Blick auf das Fahrrad lenken.

Großes Familienfest mit Max Giesinger

Vom 3. August bis zum 10. September erstrahlt das Karlsruher Schloss bei den "Schlosslichtspielen" erneut im Glanz herausragender Projection-Mappings. Diese Shows "stellen eine einzigartige Verbindung zwischen digitalen Elementen und der Barockfassade des Karlsruher Schlosses her", so das Versprechen der Veranstalter.

Musikacts, Comedians, Moderatoren, Schauspieler und Köche des SWR-Fernsehens gibt es beim "SWR Fernsehen Familienfest" am 3. September auf zwei Bühnen vor dem Karlsruher Schloss zu bestaunen.

Musikalische Höhepunkte des Festes sind die Auftritte von Max Giesinger und Beatrice Egli. Außerdem treten Comedians wie Chako Habekost und Özcan Cosar auf und Fernseh-Moderatoren plaudern aus dem Nähkästchen. Daneben gibt es viele Aktionen zum Mitmachen - so können die Besucherinnen und Besucher etwa vor laufender Kamera Nachrichten sprechen oder sich wie die Profis als Sportreporter versuchen.

Menschen in Karlsruhe stark eingebunden

Das Badische Staatstheater präsentiert am 24. Juni die Ergebnisse seines Forschungsprojektes "Inschrift Heimat". Hier entsteht aus fünf Stadtraum-Episoden zusammen mit den Bürgern ein Volkstheater-Stück.

Ebenfalls stark eingebunden sind die Menschen in Karlsruhe bei der Doppelausstellung "Karlsruher Heimaten" im Stadtmuseum und Pfinzgaumuseum. Im Stadtmuseum werden zunächst die gängigen Heimatklischees hinterfragt und dann in den Kapiteln "Heimat suchen", "Heimat finden", "Heimat bauen", "Heimat zerstören" und "Heimat inszenieren und instrumentalisieren" neue Aspekte der Stadtgeschichte thematisiert.

Im Pfinzgaumuseum stehen Karlsruher Stadtteile im Mittelpunkt

Im Durlacher Pfinzgaumuseum stehen die 27 Karlsruher Stadtteile im Mittelpunkt. Hier wird untersucht, wie unterschiedliche Stadtteilidentitäten überhaupt entstehen. "Wer an Kunst und Kultur denkt, denkt nicht gleich als erstes an Heimat oder Heimattage, denn gerade die Künste entführen uns oft in fremde Welten. Doch gerade dadurch befassen sich Kunst und Kultur immer wieder mit den Themen Beheimatung, mit Fremdheit und Vertrautheit.

Die Vorbereitung der 'Heimattage' hat die Kultureinrichtungen erneut herausgefordert, sich mit den vielen Heimaten im internationalen Karlsruhe, mit Heimat als kulturelles Erbe oder als kulturelles Konstrukt auseinander zu setzen - etwa in kulturhistorischen Ausstellungen, in Volkstheaterproduktionen, in Kunstausstellungen sowie in Filmprojekten", so die Leiterin des Kulturamts der Stadt Karlsruhe Susanne Asche abschließend.

Der komplette Veranstaltungskalender der "Heimattage" 2017 ist online einsehbar.

www.heimattage-karlsruhe.de

www.facebook.com/heimattage2017