Karlsruhe 6. Folkloria: 30 Tanz- und Musikgruppen zu Gast in Karlsruhe

Zum 6. Mal lädt der Kulturverein wirkstatt e.V. Karlsruhe die Welt der Folklore in die Fächerstadt ein. Rund 30 Tanz- und Musikgruppen aus 15 Ländern gastieren dann ab dem 8. September in Karlsruhe. Auch in diesem Jahr versprechen die Veranstalter ein facettenreiches Fesivalprogramm.