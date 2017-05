Harald Glööckler einen Paradiesvogel zu nennen, ist noch schwer untertrieben. Manche finden ihn einfach Kult, andere können den extravaganten Designer/Künstler so gar nicht ab.

Fakt ist: Glööckler ist dieses Jahr zu Gast auf der "Eunique - Internationale Messe für angewandte Kunst und Design" in Karlsruhe. 'Vom 19. bis 21. Mai stellt der glamouröse Self-Made-Man eine selbst designte, mit 10.000 Swarovskisteinen besetzte Harley Davidson und eine exklusive Sonnenbrillen-Kollektion in den Karlsruher Messehallen aus. Am Samstag, 20. Mai, besucht Glööckler persönlich die Messe und gibt um 14 Uhr eine Autogrammstunde in der dm-arena.

Termin: 19. bis 21. Mai, Messe Karlsruhe, Rheinstetten

www.eunique.eu

www.haraldgloeoeckler.de