Die indische Kultur ist bunt und vielfältig, jetzt kann man sie auch in der Fächerstadt hautnah erleben und kennenlernen. Unter dem Motto "Baden-Württemberg trifft Maharashtra" präsentiert sich am 15. und 16. Juli 2017 nun in Karlsruhe ein Stück Indien.

Mitten in der Günther-Klotz-Anlage finden parallel zum Vor-Fest erstmals die "India Summer Days" statt. Besucher erleben dabei die große Vielfalt der indischen Kultur und Tradition auf authentische Art und Weise. Im Fokus steht dabei Maharashtra aus dem Herzen Indiens, die Partnerregion des Landes Baden-Württemberg, mit der auch Karlsruhe seit Jahren verbunden ist und Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Schirmherrschaft übernommen hat.



Es ist ein Besuch des "wirklichen Indiens", mitten in Karlsruhe. Den Besucher erwartet hier ein wahres Fest – mit Konzerten, Shows, Workshops, Tanz, Musik, Filmen, Yoga, Informationen, Farben, Basar, Gerüchen und vielen beeindruckenden Erlebnissen. Eintauchen in die große Vielfalt der indischen Kultur und Tradition ist hier angesagt, noch dazu in einer authentischen Weise.

Künstler, Musiker und Experten für Yoga und Ayurveda

Es kommen zum Beispiel zahlreiche Künstler, Musiker und Experten für Yoga und Ayurveda direkt aus Indien nach Karlsruhe. So ist es möglich, einen Streifzug durch die Kultur des Landes zu unternehmen, sich zum Beispiel auch die Kunst des Yoga in Workshops näherbringen zu lassen und durch international erfahrene und renommierte Lehrer auch mehr zu erfahren über die Geheimnisse von Ayurveda.



Ob Selbstheilungskräfte mit Yoga aktivieren, Einführung in Pranayama, ayurvedische Reinigungskur, Meditation mit der heilenden Kraft der Musik, Konzept der ayurvedischen Ernährung oder Einblicke in die

Herstellung ayurvedischer Produkte: Besucher haben die Gelegenheit bei Ayurveda-Legende Shriguru Balaji També, Ayurveda-Ärzten und Ernährungsexperten aus Indien halbtägige Sessions/Workshops zu besuchen.

"Discover The Authentic India"

També führt in die indische Wissenschaft vom Heilen mit Musik und Mantren und erklärt dazu, wie die biologische Dekodierung dieser Schwingungen im Körper erfolgt. Diese Möglichkeit auf den "India Summer Days" ist ein exklusives Angebot, denn das Yogakonzept kann durch Sport oder Gymnastik nicht ersetzt werden. Im Ayurveda wird es zudem als "Heilendes Feuer" bezeichnet, denn es sorgt für eine Harmonisierung des menschlichen Hormonsystems, wodurch das natürliche Gleichgewicht gefunden werden kann.



Ob indischer Basar, Streetfood, Live-Bühne mit kulturellen Darbietungen, Workshops zu Yoga, Meditation und Ayurveda mit indischen Ärzten und Ayurveda-Experten: "Discover The Authentic India" – und das am 15. und 16. Juli mitten in Karlsruhe. Die Workshops können ab sofort online gebucht werden.

Termin: 15. und 16. Juli 2017, Günther-Klotz-Anlage, Karlsruhe

www.dasfest.de

www.indiasummerdays.de