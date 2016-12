Keine Tickets für Das Fest mehr: Warum gingen alle Karten in den Vorverkauf?

So schnell kann es gehen: Vor gerade einmal zwei Wochen starteten die Veranstalter von Das Fest mit dem Ticketverkauf. Innerhalb kürzester Zeit waren nahezu alle Karten weg. In den Sozialen Medien regt sich nun Unmut über die Verkaufspraxis der Veranstalter.

Vom 21. bis zum 23. Juli ist es wieder soweit: Dann startet Das Fest auf dem Mount Klotz. In diesem Jahr werden unter anderem Amy Macdonald, die Sportfreunde Stiller, LaBrassBanda, die Donots sowie Äl Jawala mit dabei sein. Der Ansturm auf die Tickets war groß, die ersten 85.000 von insgesamt 135.000 Karten fünf Tage nach Verkaufsstart schon vergriffen. Anfang der Woche dann die Meldung der Veranstalter: Das Fest ist nahezu ausverkauft.

Das Fest-Veranstalter verteidigt Vorgehen

Von dieser Nachricht sind nicht alle begeistert. In den Sozialen Netzwerken wird auch Kritik laut. "Warum werden fast alle Karten sieben Monate vor Das Fest verkauft und nicht in Wellen wie früher?", meldet sich beispielsweise ein ka-news-Leser zu Wort. Mit dem Unverständnis ist er nicht allein. "Man sollte die Tickets einen Monat vor der Veranstaltung verkaufen oder anstatt im Vorverkauf einfach an der Tageskasse", fordert ein anderer bei Facebook.

Dass die Karten so schnell verkauft waren, davon waren die Veranstalter selbst überrascht, wie Pressesprecher Phillip Schätzle von der Karlsruher Event GmbH (KEG) auf Nachfrage von ka-news erklärt. "Das diesjährige Fest war Ende April komplett ausverkauft, Das Fest 2015 im Juni - wobei die Samstagstickets auch schon im April ausverkauft waren" schildert er.

Dass bereits mit Beginn des Karlsruher Christkindlesmarkt alle Tickets in den Vorkauf gingen, sei aber kein neues Vorgehen. Auch in den vergangenen Jahren habe man dies so gehandhabt, betont Schätzle. Tatsächlich habe es früher einen "Weihnachtsspezialvorverkauf" vor dem eigentlichen Verkauf im April gegeben - allerdings nur bis 2014. Auch auf seiner Homepage macht der Veranstalter klar: Tickets gibt es nur solange der Vorrat reicht.

Die einzige Änderung der KEG in diesem Jahr: "Wir haben erstmals bei der Bekanntgabe der Acts auch die Spieltage veröffentlicht", so Schätzle. Mit diesem Vorgehen sei man dem Wunsch vieler Das Fest-Fans gefolgt, die sich mehr Transparenz bei der Line-Up-Kommunikation im Vorfeld gewünscht hätten.

Gibt es noch Chancen auf letzte Karten?

Wer jetzt keine Karten mehr für den gewünschten Festivaltag ergattern konnte, muss auf ein glückliches Händchen hoffen. So mancher Das Fest-Partner verlose noch letzte Tickets in den Wochen vor dem Festivalstart, so die Event GmbH.

Ansonsten wäre es auch grundsätzlich möglich, dass sich zwei oder mehr Menschen ein Ticket teilen, wenn sie sich für unterschiedliche Hauptbühnenacts interessieren, und ihr Ticket entsprechend weiterreichen. Lediglich für den Das Fest-Sonntag gibt es noch Karten zu kaufen. Ein Kartenkontigent ist unter www.eventim.de derzeit noch verfügbar.