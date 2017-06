Die Fest-Macher werden am Mittwochnachmittag das vollständige Fest-Programm verkünden. Heiß erwartet wird die Bekanntgabe des Samstags-Headliners. Wir sind für euch vor Ort und berichten von der Pressekonferenz!

+++ 16.30 Uhr +++

Der ka-news-Liveticker zur Pressekonferenz von Das Fest 2017 ist beendet.

+++ 16.20 Uhr +++

Der Sonntag steht bei das Fest unter anderem im Zeichen der Klassik: So wird die Badische Staatskapelle in der Günther-Klotz-Anlage vertreten sein. Ebenfalls am letzten Tag mit dabei: "Lotte", "Thomas Siffling Flow", "La BrassBanda" und Amy MacDonald. Offen bleibt, wer um 17.45 Uhr auftreten wird. Jack Savoretti musste aus persönlichen Gründen absagen. Den Ersatz wollen die Fest-Veranstalter noch bekanntgeben.

+++ 16.12 Uhr +++

Und jetzt ist es offiziell raus: Sido ist der große Samstags-Headliner bei Das Fest 2017.

+++ 16.07 Uhr +++

Ebenfalls bei Das Fest mit dabei: "Drangsal" (16 Uhr), die Punkrocker "zebrahead" (17.30 Uhr) und ab 19 Uhr "Feine Sahne Fischfilet". Letztere sind laut Wacker "die vielleicht originellste Punkband in Deutschland".

+++ 16.00 Uhr +++

"Jennifer Rostock" wird am Freitag die Hauptbühne bei Das Fest ab 19 Uhr rocken. "Wir haben uns das schon ein paar Jahre gewünscht, jetzt hat es geklappt", freut sich Wacker. Ab 23 Uhr steht dann "Meute" auf der Hauptbühne.

+++ 15.55 Uhr +++

Wie bereits in der Vergangenheit werden bei Das Fest auch in diesem Jahr die Sicherheitsmaßnahmen angepasst. Neben dem Wetter liegt die aktuelle Bedrohungslage im Fokus der Fest-Veranstalter. Hier ein kleiner Überblick, was in diesem Jahr nicht mit auf das Gelände gebracht werden darf:

Picknick-Körbe und Kühltaschen

Sektflaschen

Gefährliche Gegenstände jeder Art

Fahrräder

Kamera-Stative

Große Schirme

Haustiere

Tische und Stühle

Inlineskates

Essen und Getränke, vor allem keine Flaschen

+++ 15.50 Uhr +++

Auch das Programm für die DJ-Bühne steht schon fest:

+++ 15.45 Uhr +++

Auch die Familie rückt immer näher mehr in den Fokus von Festivals. "Festivals gehen immer mehr in Richtung Familien-Entertainment", so Projektleiter Sven Varsek. Auch in diesem Jahr soll es wieder einen großen Kinderbereich geben, auf welchem sich die jüngsten Fest-Besucher austoben können.

+++ 15.40 Uhr +++

Auf der Pressekonferenz wird das Programm für die Feldbühne vorgestellt. Es wird deutlich: Der Samstag ist der "Rock-Tag". Die Feldbühne kann ohne Ticket besucht werden.

+++ 15.35 Uhr +++

Das Fest wird in diesen Tagen nicht die einzige Veranstaltung in der Günther-Klotz-Anlage sein: Unter dem Motto "Baden-Württemberg trifft Maharashtra" finden parallel am 15. und 16. Juli die "India Summer Days" statt. "Ein schönes Stück Indien mitten im Sommer integriert ins Vor-Fest", verspricht Organisator Wacker bei der Pressekonferenz am Mittwoch. Es sei ein neues Produkt "im Rahmen unserer Fest-Familie".

+++ 15.20 Uhr +++

Die Pressekonferenz ist bereits in vollem Gange. Chef-Organisator Martin Wacker spricht über die Herausforderungen, die dem Fest vorausgingen- vor allem das Budget. "Das Budget wird immer strapaziert, die Herausforderung ein musikalisches Programm aufzustellen wird größer", berichtet Wacker. Das hänge auch mit den gestiegenen Sicherheitsmaßnahmen zusammen. Diese werden jedes Jahr aktualisiert und angepasst. "Trotzdem schaffen wir es immer wieder, hervorragende Bands zu verpflichten."

Mittwoch, 10.40 Uhr:

Für das Fest, welches vom 21. bis 23. Juli in der Günter-Klotz-Anlage in Karlsruhe stattfindet, sind auf der großen Hauptbühne bisher La Brass Banda, Äl Jawala, Donots, Amy MacDonald und Sportfreunde Stiller bestätigt. Auf der Feldbühne wird Rapper Curse auftreten. Die Gerüchteküche brodelte in den vergangenen Wochen bereits fleißig: Im Suppentopf finden sich Alligatoah, Madsen, Sido aber auch Kraftklub, Marteria und Beginner. Laut unserer nicht repräsentativen Umfrage ist der Headliner-Favorit unter den ka-news-Lesern die Band Kraftklub - dicht gefolgt von Max Giesinger, Marteria und den Beginnern.

Ab 15 Uhr werden auch die letzten Lücken im Line Up der Hauptbühne gefüllt werden: Die Fest-Macher, die Karlsruher Event GmbH, lädt zur großen Pressekonferenz. Sie werden weiterhin das komplette Line Up der drei weiteren Bühnen verkünden.

ka-news ist für euch vor Ort und wird live berichten.