Das Fest 2018 wirft seine Schatten voraus, ein offizieller Kick-Off läutet die neue Festivalsaison ein - und ka-news-Leser können dabei sein!

Am 27. November werden im Atrium der Sparkasse am Europaplatz die ersten Bands von Das Fest 2018 offiziell bekanntgegeben, einer der genannten (Hauptbühnen-)Acts wird beim Preview-Special an diesem Abend live und exklusiv vor Ort performen. Am Tag darauf (28. November) beginnt dann der offizielle Ticket-Vorverkauf für Das Fest 2018.

ka-news verlost in Kooperation mit der Karlsruhe Event GmbH 5 x 2 Tickets für den Fest-Kick-Off. Zur Teilnahme einfach das Gewinnspiel-Formular unter diesem Artikel ausfüllen und abschicken. Teilnahmeschluss ist Montag, 20. November, 12 Uhr. Die Gewinner bekommen ihre Tickets postalisch zugesandt. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen.

Termin: Montag, 27. November, 19.30 Uhr, Sparkasse am Europaplatz, Eingang Kaiserstraße 225, Karlsruhe