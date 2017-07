vor 20 Minuten Toby Frei Karlsruhe Das Fest 2017: Le Filou bringt heute die DJ-Bühne zum Beben

Er hat einen klingenden Namen in der Szene, nicht nur bei elektronischen Experten: DJ Le Filou hat sich einen guten Stand im Business verschafft. Am Freitag, 21. Juli, ist der Mann als letzter Künstler (und so genannter Closing Act) auf der Das-Fest-DJ-Bühne aktiv und zu erleben.