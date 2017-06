Seit Mittwoch sind auch die letzten offenen Fragen zum Programm von Das Fest 2017 beantwortet. Die Hauptbühne ist für Das-Fest-Besucher immer ein besonderer Anziehungspunkt. Aber es gibt auch tolle Acts abseits des großen Scheinwerferlichts zu entdecken: ka-news gibt eine Übersicht über das komplette Bühnen-Programm!

Seit dem gestrigen Mittwoch steht fest, wer Das Fest Ende Juli künstlerisch so richtig aus den Angeln heben soll: Die Veranstalter kündigten sowohl Jennifer Rostock als auch Sido an. Insgesamt ist die Bandbreite der Bühnen in diesem Jahr wieder mal erstaunlich, die Liste reicht von bissigem Rap über energetischen Rock bis hin zu klassischen Tönen und Kleinkunst. Sie wollen wissen, was wann und wo stattfindet? Wir verraten es Ihnen:

Termin: 21. bis 23. Juli, Günther-Klotz-Anlage, Karlsruhe

www.dasfest.de