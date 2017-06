Die Fest-Macher werden am Mittwochnachmittag das vollständige Fest-Programm verkünden. Heiß erwartet wird die Bekanntgabe des Samstag-Headliners. Wir sind für euch vor Ort und werden berichten!

Für das Fest, welches vom 21. bis 23. Juli in der Günter-Klotz-Anlage in Karlsruhe stattfindet, sind auf der großen Hauptbühne bisher La Brass Banda, Äl Jawala, Donots, Amy MacDonald und Sportfreunde Stiller bestätigt. Auf der Feldbühne wird Rapper Curse auftreten. Die Gerüchteküche brodelte in den vergangenen Wochen bereits fleißig: Im Suppentopf finden sich Alligatoah, Madsen, Sido aber auch Kraftklub, Marteria und Beginner. Laut unserer nicht repräsentativen Umfrage ist der Headliner-Favorit unter den ka-news-Lesern die Band Kraftklub - dicht gefolgt von Max Giesinger, Marteria und den Beginnern.

Ab 15 Uhr werden auch die letzten Lücken im Line Up der Hauptbühne gefüllt werden: Die Fest-Macher, die Karlsruher Event GmbH, lädt zur großen Pressekonferenz. Sie werden weiterhin das komplette Line Up der drei weiteren Bühnen verkünden.

ka-news ist für euch vor Ort und wird live berichten.