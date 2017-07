Mit Sonnenschein fing Das Fest 2017 zunächst perfekt an, aber mit Regen und Gewitter hörte der Abend schließlich auf. Dieser Wetterumschwung konnte den Besuchern des ersten Fest-Tages aber nicht die Laune verderben als sie mit Jennifer Rostock und den Sportfreunde Stiller den diesjährigen Festivalauftakt feierten.

Wenn es auch auf den ersten Blick nicht ganz stimmig aussah, war das Line-Up für den Freitagabend doch passender als gedacht. Von rockigen Power Vibes der Berliner Band Jennifer Rostock, gefolgt von etwas milderen Tönen der Sportfreunden Stiller, blieb der Mount Klotz vollgepackt wie immer.

Glitzer, Shots und Rock n’ Roll

Nachdem die Jungs von den Donots der Menschenmenge auf dem Hügel schon etwas eingeheizt hatten, kam auch endlich Jennifer Rostock raus und machte mit dem Spaß weiter. Passend gekleidet zum heißen Wetter war Frontfrau Jennifer Weist, deren Outfit kurz und knapp war aber ihre unzähligen Tattoos wunderbar zur Geltung brachte. Die Zuschauer staunten bei ihrem vollen Einsatz nicht schlecht, verkörperte sie doch wortwörtlich den Begriff "Frauenpower" dort auf der Bühne.

Zwischen zahlreichen Pfeffi-Schnaps-Pausen, jedes Mal mit der Aufforderung "Zacke, zacke, zacke", machte die Band ein volles Rock- und Elektroprogramm inklusive Schaumparty, Moshpits, und vielen von ihren provokativen Liedern aus den letzten zehn Jahren. Zum Song "Kaleidoskope" war sogar Sänger der Band War from a Harlots Mouth, Nico Webers, dabei.

Auch wenn man vielleicht nicht ganz der Jennifer-Rostock-Fan war, musste man sich doch schlussendlich eingestehen, dass das Set schon geil war. Spätestens als es zum Aufruf aller Mittelfinger in die Luft kam, machten alle Besucher mit und die Band verließ die Bühne mit lautem Applaus.

Niemals in New York aber dafür wieder einmal in Karlsruhe

Auf die Sportfreund Stiller hatten sich wohl die meisten an dem Abend gefreut. Als dann kurz vorm Auftritt der Veranstalter auf die Bühne kam und Gewitterwarnung ansagte, waren die Besucher erst besorgt, dass die Jungs doch nicht auftreten. Aber es gab Entwarnung und somit konnten die "Sportis" doch noch ihre Show durchziehen.

Nach einem etwas zahmeren Anfang begann die Party mit dem Lied "Hymne auf Dich" erst so richtig. Generell war das Programm eine bunte Mischung aus alten und neuen Lieder wie "New York, Rio, Rosenheim", passend zum Wetter - "Sturm und Stille" bis zu "Applaus Applaus". Sogar das Lied "Ich war noch niemals in New York", das sie mit dem verstorbenen Udo Jürgens nochmal neu aufgenommen hatten, wurde gespielt und mit dieser guten Laune trotzte die gesamte Festgemeinde dem Gewitter, das über das Gelände fegte.

Die Menschenmenge drängte sich weiterhin dicht auf dem Mount Klotz, obwohl es mittlerweile heftig regnete, und wie so oft wurden die Handylichter angemacht, damit der Berg leuchtete. Aber auch auf der Bühne wurde es dank vieler "Special Effects" der Pyrotechnik zum Schluss noch explosiv - mit Feuerwerk und Konfettibombe wurden die tapferen Fans schließlich auf ihren Weg nach Hause verabschiedet.