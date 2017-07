Man sollte immer offen bleiben, es lohnt sich bisweilen, immer schön raus aus der persönlichen musikalischen Comfort Zone heißt das Motto. Das gilt auch für den Fest-Sonntag auf der Hauptbühne!

Gehen wir ausnahmsweise mal nicht-chronologisch vor: Amy Macdonald beginnt mit erfrischendem und griffigem Akustik-Pop, also genau das, was man von ihr erwarten darf. Ich habe anfangs ein wenig Bedenken, dass das Ganze ein wenig eintönig werden könnte, die Befürchtung zerstreut sich aber nach wenigen Songs.

Die Schottin ist eine echte stimmliche Naturgewalt, man würde sie aus Tausenden heraushören, nicht umsonst ist sie seit zehn Jahren erfolgreich mit ihrem geradlinigen Rock/Pop im Business unterwegs. Ehrlich gesagt ist das natürlich nichts wirklich Spektakuläres, was da von der Hauptbühne kommt, aber Amy ist (auch in ihren Zwischenansagen) so derart charmant und präsent, dass das fast in den Hintergrund tritt, eine Persönlichkeit, die von innen strahlt.

Das Fest 2017: Hauptbühne, Amy Mac Donald Alle Bilder

Die Songs sind zeitloser Pop ohne große Überraschungsmomente, doch die Musikerin nimmt sich Zeit für ihre Zuhörer und breitet ihre treibenden und sehr soliden Tracks in aller Ruhe in der "Klotze" aus. Und zwischendurch gibt's auch mal 'nen Kaffee. Lieder wie "Life In A Beautiful Light" sind Manna für die Mount Klotz-Menge, und natürlich darf der große Hit/Wurf "This Is The Life" nicht fehlen. Also: alles in allem ein guter Gig, nix Wildes, aber sehr harmonisch und unterhaltsam. Danke, Amy!

LaBrassBanda zeigen, wo der bayerische Hammer hängt

LaBrassBanda sind ja normalerweise nicht so meine Tasse Tee - dachte ich. Doch es kam alles anders. Die (übrigens barfüßigen) Jungs kommen mit einer ungeheuren Energie auf die Bühne und zeigen mit ihrer zackigen und schön scharfen Bläser-Section und -Action, wo der bayerische Hammer hängt. Auch meine Sitznachbarin Gisela Kokot ist begestert vom Beginn und auch vom Fest 2017: "Es waren dieses Jahr so viele tolle Momente dabei, ich finde keine Worte!"

Die Bayern auf der Hauptbühne erweisen sich derweil als coole Crew, sind überaus witzige Burschen, selbsterklärend sind LaBrassBanda Virtousen an ihren (Blas-)Instrumenten. Der Bringer ist aber der stets ausführlich ansagende Fronter Stefan Dettl, der Mann ist einfach (Entschuldigung!) saukomisch und erinnert mich mehr als einmal an den versierten Comedian Michael Mittermeier.

Das Fest 2017: Hauptbühne, LaBrassBanda Alle Bilder

Und was haben die Könner musikalisch alles drauf: Da kommen (Neue) Volksmusik, Pop, Ska, Reggae, Jazz, Punk, Hardcore und Techno (!) zusammen (sie nennnen das treffend Alpen Jazz Techno), auch Balladen können sie, die Bajuwaren, die kurz und erfolgreich auch noch zu Daft Punks "Around The World" rüberschwanken.

Direkt vor der Bühne entsteht ein pogender (aber friedlicher) Zirkel, immer ein Zeichen für gute Stimmung. Und LaBrassBanda bringen final noch einmal ein Lob an die Fest-Macher an den Mann. Ein tolles Konzert, nein, ein überragendes Konzert, da waren sich schlussendlich alle einig. Bye-Bye Das Fest, See You Next Year!



