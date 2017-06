"Eines fällt mir wirklich schwer, gehen wie ein Ägypter!" lautet einer der Kommentare im Ramses-Gästebuch. Seit Ende letzten Jahres "ist Karlsruhe im Ägypten-Fieber" - die Ramses-Schau im Badischen Landesmuseum ist ein großer Erfolg!

Zum ersten Mal überhaupt widmet sich eine Sonderausstellung in Deutschland einem der mächtigsten Pharaonen des Alten Ägyptens, Ramses dem Großen. Und wer sich wundert, warum gerade Ramses so gut nach Karlsruhe passt, muss nur einmal einen Blick in die Stadt werfen: zur Pyramide auf dem Marktplatz, dem Obelisken in der Nordstadt oder den Sphingen im Botanischen Garten – ägyptische Motive finden sich überall in der Stadt.

Noch bis zum 18. Juni ist die große Schau "Ramses - Göttlicher Herrscher am Nil" im Schloss Karlsruhe zu sehen - und damit auch der drei Meter hohe Gipsabguss einer Statue aus dem Ägyptischen Museum in Berlin, die monumentale und tonnenschwere Faust aus dem British Museum in London oder das einzigartige Relief Ramses II. aus dem Tempel von Abydos, geliehen aus dem Pariser Louvre.

Gäste aus Tschechien, Rumänien oder Frankreich

Ägypten-Fans und Interessierte aus der ganzen Bundesrepublik, aber auch internationale Besucher aus Finnland, Tschechien, Rumänien oder Frankreich sind bereits nach Karlsruhe gereist, um die Schau über den großen Pharao zu sehen. Für alle, die es noch nicht geschafft haben oder die Ausstellung ein zweites oder drittes Mal besuchen möchten, verlängert das Badische Landesmuseum seine Öffnungszeiten am letzten Ramses-Wochenende.

So bleibt die Ausstellung am Freitag, 16. Juni, bis 21 Uhr und Samstag, 17. Juni, sogar bis 23 Uhr geöffnet. An beiden Abenden findet je eine öffentliche Führung um 19 Uhr statt. Am langen Samstag (17. Juni, bis 23 Uhr) kann man den Abend hier mit einer Kostümführung um 21 Uhr und einer Kuratorenführung "Zu später Stunde: Was Sie schon immer über Ramses wissen wollten …" um 22 Uhr ausklingen lassen.

Termin: noch bis 18. Juni 2017, Badisches Landesmuseum (Schloss Karlsruhe), Karlsruhe

www.landesmuseum.de