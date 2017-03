vor 41 Minuten Karlsruhe Badisches Landesmuseum: 50.000 Besucher in "Ramses"-Sonderausstellung

Halbzeit im Schloss Karlsruhe! Noch bis zum 18. Juni 2017 präsentiert das Badische Landesmuseum die Sonderausstellung "Ramses – Göttlicher Herrscher am Nil". Die große Schau "erfreut sich in Karlsruhe und weit darüber hinaus großer Beliebtheit" - am gestrigen Donnerstag, 16. März, wurde bereits der 50.000. Besucher in der Ausstellung begrüßt.