Die Ausstellung "Ramses - Göttlicher Herrscher am Nil" im Badischen Landesmuseum erfreut sich größter Beliebtheit bei den Gästen aus dem In- und Ausland - und ka-news-Leser können jetzt kostenfrei dabei sein.

Sein Name steht für Ägypten wie die Pyramiden: Ramses der Große war der mächtigste aller Pharaonen, hatte der Legende nach 100 Kinder und wurde schon zu Lebzeiten als Gott verehrt. Erstmalig in Deutschland widmet ihm das Badische Landesmuseum Karlsruhe eine große Sonderausstellung. So gewinnt der Besucher ein umfassendes Bild einer faszinierenden Persönlichkeit und seiner Zeit: Ramses als Familienmensch, Feldherr, Pharao, Bauherr und Gott.

ka-news verlost 5 x 2 Karten für "Ramses - Göttlicher Herrscher am Nil". Bitte einfach das Gewinnspiel-Formular unter diesem Artikel ausfüllen und abschicken. Teilnahmeschluss ist Montag, 3. April, 12 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen.

Termin: noch bis 18. Juni 2017, Badisches Landesmuseum, Schloss Karlsruhe

www.landesmuseum.de