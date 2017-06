vor 1 Stunde Karlsruhe 93.000 Besucher in der "Ramses"-Ausstellung im Karlsruher Schloss

Am Sonntag, 18. Juni, endete die große Sonderausstellung "Ramses – Göttlicher Herrscher am Nil" nach sechsmonatiger Laufzeit im Schloss Karlsruhe. 93.000 Besucher haben die erste Schau über Ramses II. in Deutschland gesehen.