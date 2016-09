Anzeige

Auch 2016 findet das 3D-Festival "Beyond" von Donnerstag, 29. September, bis Sonntag, 2. Oktober, im ZKM sowie der Hochschule für Gestaltung (HfG) Karlsruhe mit dem Schwerpunktthema "Future Design Thinking" statt. Eröffnet wird das Event am Mittwoch, 28. September, um 19 Uhr in der Hochschule für Musik (HfM) Karlsruhe.



Symposium und Kunstausstellung

Der Fokus des diesjährigen "Beyond"-Festivals liegt auf einem dreitägigen Expertensymposium, das von einer Kunstausstellung, die Kunst "Out Of Control" geraten lässt, begleitet wird. Werke anerkannter KünstlerInnen werden ab Donnerstag, 29. September, bis einschließlich Sonntag, 2. Oktober, präsentiert.

Nicht nur technologische Neuerungen finden hier ihren künstlerischen Ausdruck, wie in den Werken "Ecce Homo" und "Embrace Me" von Arent Weevers, sondern auch aktuelle und umstrittene Themen: In ihrer Containerinstallation "Global-is(ol)-ation" wird Gülsel Özkan den BesucherInnen eine neue Perspektive auf die sogenannte "Flüchtlingskrise" eröffnen.

Die BesucherInnen können sich auf weitere zahlreiche Kunstwerke und Performances, unter anderem von Vesna Petresin, Hannah Cooke, Marco Sanna, Elke Reinhuber, Vibeke Sorensen, Keiichi Matsuda, Daniel Berio, Frederic Fol Leymarie, Memo Akten und dem Cosmokinetic Cabinet Noordung freuen.



Die einzelnen Schwerpunkte des Symposiums

"Future Design" (Donnerstag, 29. September)



"Future Design" ist ein interdisziplinäres und weitestgehend interkulturelles Projekt, das sich auf mobilitätsgeführte Forschung sowie künstlerisches und kulturelles Schaffen stützt. Der Fokus liegt hierbei auf der Ermutigung von Kreativität und des freien Ausdrucks der Beteiligten unter Ausnutzung der neuesten und gerade erst entstehenden Technologien.

Die Future Design Allianz - eine Allianz aus Kunst, Technologie und Wissenschaft - wird zu Beginn des Symposiums ihr neues Programm, beteiligte ProtagonistInnen und assoziierte KünstlerInnen wie beispielsweise Ina Conradi, Philippe Pasquier, Robert Stuart-Smith sowie Kibwe Tavares, der mit seinem Kurzfilm "Jonah“ den "Young Director's Award" in Cannes gewann, vorstellen.



"Virtual Reality" (Freitag, 30. September)



Virtuelle Netzwerkwelten könnten zukünftig ein fester Bestandteil menschlichen Lebens werden. Von Virtual Reality, kurz VR - dem "Next Big Thing" - erwarten Gerätehersteller Milliardeneinkünfte. Auch in Kunst und Forschung entstehen mit dieser Technologie neue Möglichkeiten. Das globale Phänomen der Technologisierung und die psychologischen Risiken, insbesondere der Virtual Reality, spricht der Philosoph Prof. Dr. Thomas Metzinger in seinem Vortrag "The Virtual Avatar in Your Brain" an.

Er vertritt die Theorie, dass unser Selbst nicht existiert und versetzt Menschen mittels Virtual Reality in die Körper anderer, um dies zu belegen. In Anbetracht des Risikos und der möglichen kollateralen Schäden, die mit diesen neuen Technologie verbunden sind, müssen WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen für ihre Werte eintreten und sowohl deren Potenziale als auch aufkommende Unsicherheiten offen diskutieren, um eine Vision für Europa und darüber hinaus zu formulieren.



"Future Design Thinking" (Samstag, 1. Oktober)



Gravierende technologische Trends - wie interacting, cognifying, flowing, screening, accessing, sharing, filtering, remixing und tracking - überlappen und verstärken einander. Zudem revolutionieren diese Kräfte die Art und Weise unseres Handels, Lernens, Lebens, Träumens und unserer Kommunikation. "Future Design Thinking" erlaubt tiefe Einblicke in die Realität und gibt eine erweiterte Perspektive auf die Vorstellungskraft.

Hierbei werden wünschenswerte Unwahrscheinlichkeiten entworfen - mögliche Visionen einer Welt, in der wir leben möchten und welche den Widerspruch zwischen Natur und Technologie nachhaltig auflösen. Alexander Colsmann beispielsweise wird in diesem Zusammenhang ein lokales Projekt des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) vorstellen: Die Idee umweltfreundlich produzierter organischer Solarzellen. Auch Professor Dr. Mark Post wird sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in seinem Beitrag "Beyond Meat And Other Unsustainable Food" beschäftigen.



In "Future Design Thinking" stellen kreative Köpfe aus der ganzen Welt eine neue positive und kritische Sichtweise auf unsere Welt vor - eine "wissenschafts-technologische Poesie", die neue intersubjektive Realitäten sowie neue Chancen und Möglichkeiten erzeugt und über die Imitation des bekannten Lebens hinausgeht.

Das ausführliche Programm des Symposiums sowie KünstlerInnen und Werke der Ausstellung finden Sie unter www.beyond-festival.com.

Termin: 28. September bis 2. Oktober, ZKM/HfG Karlsruhe, Karlsruhe

www.zkm.de

www.hfg-karlsruhe.de

www.beyond-festival.com