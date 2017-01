vor 1 Stunde Karlsruhe Zu Ehren von Rammstein: ka-news präsentiert Stahlzeit in Rastatt

Natürlich sind sie nicht jedermanns Sache. Fakt ist aber, dass Rammstein (international) eine der erfolgreichsten deutschen Bands überhaupt sind. Kein Wunder also, dass die energetische "Rammstein-Alternative" Stahlzeit ähnlich großen Zuspruch erfährt. Am 20./21. Januar ist die Gruppe in Rastatt zugegen - präsentiert von ka-news.